Toon Aerts tankt vertrouwen met tweede plek: "EK-parcours ligt me wel"

Toon Aerts werd knap tweede op de Koppenbergcross. En dat geeft de burger moed, met oog op wat nog komen gaat.

"Eli kan heel goed bergop fietsen. In het veld kon ik nog wel mee, maar op de kasseien ging hij gewoon te rap", aldus Toon Aerts.

"Hij is momenteel heel goed en kan het op alle parcoursen, dit was op zijn lijf geschreven. Ik denk dat hij sowieso weg zou zijn gereden, ook als ik niet over had genomen."

Eigen tempo

"Ik heb altijd mijn eigen tempo gehouden, dat heeft op zich weinig uitgemaakt denk ik. Hij kon het verschil maken op de kasseien, maar in de laatste ronde heb ik nog wat kunnen terugpakken. Dat geeft moed."

"Ik kijk uit naar het EK, het zal wat te vergelijken zijn met het parcours van vandaag, misschien iets minder zwaar. Het ligt me wel, ik kijk er naar uit."