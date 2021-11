Italië heeft een nieuwe bondscoach: "Regenboogtrui naar Italië brengen"

De Italiaanse wielrenners weten wie de nieuwe bondscoach is als opvolger van Davide Cassani die sinds 2014 aan de slag was.

De druk is groot voor de nieuwe bondscoach. De wereldtitel, die al sinds 2008 niet meer in Italiaanse handen was, is het grote doel.

Oud-wielrenner Daniele Bennati is de nieuwe man die de regenboogtrui naar Italië moet halen. Dat lukte ook zijn voorganger niet.

"Ik zal mijn best doen om de regenboogtrui weer naar Italië te brengen", vertelde de voormalige sprinter bij zijn voorstelling.

Cassani is alvast blij met zijn opvolger. "Ik heb Daniele altijd gewaardeerd. Hij was mijn rechterhand op 4 WK's en is de juiste man voor deze belangrijke taak. Hij is goed voorbereid en houdt van het blauwe shirt”, schreef hij op Twitter.