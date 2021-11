Moet Wout van Aert naar het WK veldrijden trekken? Analisten geven een antwoord

Dé vraag der vragen de voorbije week in het veldrijden is of Wout van Aert al dan niet naar het WK moet. Dat WK wordt namelijk georganiseerd in de Verenigde Staten.

Eind januari naar de USA trekken, dat kan een impact hebben op het klassieke voorjaar. Van der Poel en Pidcock gaan zeker wél, maar van Aert gaf nog geen duidelijkheid. "Jetlag, uurverschil, reis, Amerika, ... Een grote investering toch wel", aldus Carl Berteele in De Tribune over de hele zaak. Investering "En er zitten twee weken tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in 2022, dat is ook een elementje dat van belang is." "Maar Pidcock en van der Poel kunnen die koersen ook aan en zij gaan zeker wél al naar het WK", aldus nog Wim De Coninck ter antwoord.