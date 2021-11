OFFICIEEL: Cofidis trekt Max Walscheid en helper voor Guillaume Martin aan

Twee verse krachten voor Cofidis die in 2022 hun stempel moeten kunnen drukken. Max Walscheid moet hiertoe in staat zijn in het sprintwerk en in het tijdrijden. Walscheid komt over van Qhubeka. Voorts trekt de Franse ploeg ook klimmer Davide Villella aan.

Walscheid was als renner van Qhubeka nog op zoek naar een oplossing, want het is uiterst onzeker of die ploeg nog een toekomst heeft. "Tekenen bij Cofidis is voor mij een kans om op goede resultaten te mikken", toont Walscheid zich ambitieus. "Ik hoop om aan de klassiekers deel te nemen en ook mee te doen in grote ronden."

#COFIDIS2022

28 + 1 = 29 !

Excellent rouleur, @MaxWalscheid sera aussi l’un des fers de lance de l’équipe lors des classiques, avec pour objectif de briller sur @Paris_Roubaix pic.twitter.com/431vs7CJGy — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) November 4, 2021

Davide Villella is een renner die Cofidis weghaalt bij Movistar, voornamelijk om Guillaume Martin bergop te ondersteunen. "Ik heb al gewerkt voor Fuglsang, voor Valverde. En ik heb veel goesting om dat nu voor Martin te doen. Hij was indrukwekkend dit seizoen met twee keer een top tien in een grote ronde."

#COFIDIS2022

27 + 1 = 28 !

Bienvenue @Davide_villella ! Un vrai grimpeur d'expérience qui aura un rôle important notamment auprès de @GuilmMartin ! pic.twitter.com/T0iZfZkqUY — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) November 4, 2021

Met de komst van deze twee renners erbij zit Cofidis voor volgend jaar aan een ploeg van in totaal 29 wielrenners.