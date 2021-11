Geen topvorm maar wel vechtlust bij Alvarado: "Alles aan doen om titel te verdedigen"

Alvarado heeft haar kampioenentrui, die ze te danken heeft aan haar Europese titel, dit seizoen nog onvoldoende kunnen laten zien door haar eerder afwezigheid van een aantal weken. Alvarado komt zaterdag wel aan de start, maar beschikt niet over de beste papieren om haar titel te verlengen.

Na die titel van vorig jaar kan Ceylin del Carmen Alvarado toch eigenlijk niet anders dan voor een gouden medaille naar het EK afzakken. "Natuurlijk zou ik graag mijn Europese kampioenentrui behouden na dit weekend. Ik weet dat ik niet in de beste vorm verkeer, maar ik ga er alles aan doen dat ik kan om mijn titel te verdedigen", belooft ze.

Het algemene beeld van de Nederlandse is echter dat ze nog tijd nodig heeft om op haar beste niveau terug te keren. "Mijn grootste doel is nu om terug in vorm te geraken, zodat ik weer kan strijden voor de overwinning. In de tussentijd mik ik op de best mogelijke resultaten. Maar het kan zijn dat het EK te vroeg komt voor mij."