38-jarige Japanner van EF heeft er vrede mee: hij hangt de fiets aan de haak

38 jaar, een mooie leeftijd om het einde van je carrière aan te kondigen. De bij EF rijdende Japanner Fumiyuki Beppu heeft besloten om te stoppen met wielrennen. Dat heeft Beppu via een mededeling op zijn sociale media laten weten.

Gelukkig stond die er ook in het Engels. Zo is de hele wereld op de hoogte van zijn afscheid aan de wielersport. Beppu heeft het onder andere ook over de financieel moeilijke periode die hij moest overleven, tot hij profrenner kon worden.

Zijn wielercarrière zit erop, maar hij heeft nog plannen genoeg. "Ik ben momenteel bezig met een project dat niets met wielrennen te maken heeft. Ik ga een droom die ik altijd al had in vervulling brengen. Ik kan nu nog niet precies aankondigen wat het is."

EN pic.twitter.com/ag3Z7f7zP7 — 別府 史之 FUMY BEPPU 🚴🏽‍♂️ (@Fumybeppu) November 5, 2021

Beppu reed doorheen zijn wielerloopbaan voor Discovery ChannelSkil-Shimano, Team RadioShack, Orica GreenEDGE, Trek-Segafredo en Nippo-Delko-One Provence, voor hij er in 2021 nog één jaar bijdeed bij EF Education-Nippo.