Nys beantwoordt de kritiek: "Ik bestrijd concurrentie in het veld, ben niet de persoon om vuurtjes aan te wakkeren"

Het is niet allemaal rozengier en maneschijn in de wielerwereld. Sven Nys krijgt enige kritiek te verwerken. Naast zijn werk bij de Baloise Trek Lions geeft hij ook commentaar bij wielerwedstrijden op de VRT. Niet iedereen is daarmee opgezet.

Nys zou te subjectief zijn, klinkt het uit bepaalde hoek. "Ik probeer zo neutraal mogelijk mijn mening te geven. En ik zal nooit commentaar geven in de cross. Op de weg zie ik het probleem niet", reageert Nys in Het Laatste Nieuws. "Veldrijden heeft een traditie van polemiek", verklaart hij de kritiek. "Ik herinner me de vetes met Mario De Clercq, de duels met Bart Wellens en met Niels Albert in mijn eigen dorp. Ik ben niet de persoon om vuurtjes aan te wakkeren, die anderen denken te moeten aansteken. Laat maar uitbranden. Ik concentreer me op de mensen met wie ik werk." "En ik bestrijd de concurrentie in het veld", vervolgt Nys. "Wat daarbuiten gebeurt, daar houd ik me niet mee bezig." Kortom: hij ligt er niet wakker van. "Het laat me koud. Als de VRT beslist dat ik niet meer geschikt ben als cocommentator, zoek ik wel iets anders."