Thibau Nys serieus ontgoocheld met brons: "Het is mijn eigen schuld"

Thibau Nys had er enorm naar uitgezien na de Europese beloftentitel op de weg ook die in het veldrijden te pakken.

Het werd echter ‘maar’ een bronzen plak voor de zoon van Sven Nys. “Zo'n kans, en ik grijp er naast”, zei Nys achteraf. “Dit valt me heel zwaar.”

Na de koers had hij even een flauwte en lag hij minutenlang op de grond omdat hij zo diep gegaan was. “Het is jammer dat ik zo'n kans uit handen geef, dat is niet van mijn gewoonte en een hele grote fout. Het is mijn eigen schuld. Ik had de sprint zelf moeten aangaan, maar ik wachtte en ik weet niet waarom ik dat deed. Echt een gemiste kans.”

“Ik was perfect mee met Niels en Ryan, de twee sterkste mannen in de cross. In de sprint, aan die kasseien, had ik zelf moeten gaan, maar ik doe dat niet. Dom. Ryan koos zijn moment perfect. In zo'n situatie maak ik het normaal af, maar nu niet. Met dat brons ben ik weinig. Daar kan ik niet mee leven.”