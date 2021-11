Topfavoriete Zoe Bäckstedt rijdt haast volledig EK op kop en is oppermachtig bij dames junioren

De dames junioren mochten als eerste aan de bak op het EK veldrijden. Zoe Bäckstedt: op haar waren alle ogen gericht. De Britse had zich bij de elite al enkele keren doen opmerken en dus was de favorietenrol in deze juniorencross voor haar. En ze heeft het ook waargemaakt.

Na de eerste ronde was Bäckstedt al de piste uit. Ze had op dat moment een voorsprong van dertien seconden op Leonie Bentveld. De Belgische Xaydee Van Sinaey reed in een groepje met achtervolgsters achter de Nederlandse.

Halfweg koers had Bäckstedt haar bonus uitgediept naar een halve minuut. Van Sinaey de zesde plaats. Enkel de bronzen medaille was dan nog min of meer bereikbaar voor onze landgenote. Bäckstedt trok haar inspanning ook in de volgende ronde probleemloos door en overklaste de tegenstand op weg naar de Europese titel.

De andere medailles zijn voor Nederland: Bentveld werd tweede, Nienke Vinke derde. Jammer genoeg dus geen medaille voor Van Sinaey.