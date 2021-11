Jonas Vingegaard is onder de indruk van concurrent: "Ik zie geen zwakke punten bij hem"

In de Tour de France van het voorbije seizoen moest Jumbo-Visma verrassend genoeg alles op de jonge Jonas Vingegaard zetten, nadat kopman Primoz Roglic de Tour moest verlaten na een valpartij.

Jonas Vingegaard kreeg dus een zware taak, maar de jonge Deen deed het uitstekend en eindigde uiteindelijk op een knappe tweede plaats achter Tadej Pogacar. Bij Cyclingnews heeft Vingegaard lovende woorden voor de Sloveen die de Tour voor de tweede keer op zijn naam kon zetten. Volgens jaar hoopt de Deen meer weerstand te kunnen bieden met Jumbo-Visma.

"Het ziet er duidelijk naar uit dat hij geen slechte dagen heeft op de fiets, maar ik hoop dat we hem kunnen verslaan. Dat zou het doel zijn. Het is de grootste race van het jaar, dus het zou ongelooflijk zijn als we winnen. Ik zie geen zwakke punten bij hem. Hij ziet er in alles goed uit, maar we moeten er gewoon elke dag staan en dan ons best doen", aldus Vingegaard.