Franse renner van Intermarché-Wanty-Gobert laat zich verrassen door chili peper: "hij is zo rood als de leiderstrui in de Vuelta"

Adrien Petit zal de komende seizoenen uitkomen voor Intermarché-Wanty-Gobert en hij heeft meteen al naam gemaakt bij de wielerformatie. Zo heeft de Fransman een peper vergist met een chili peper.

Petit was er duidelijk niet goed van, zoals op de foto van Intermarché-Wanty-Gobert te zien is. De wielerformatie kan het niet laten om hem te plagen op het social media-platform. "hij is zo rood als de leiderstrui in de Vuelta", aldus Intermarché-Wanty-Gobert.