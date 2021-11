Jonge Zwitser blij met overstap naar Deceuninck-Quick-Step: "Voor deze ploeg rijden was een grote droom van mij"

In een filmpje van Deceuninck-Quick-Step wordt Mauro Schmid voorgesteld. De jonge Zwitser kijkt er naar uit om voor de ploeg in actie te komen. "Voor deze ploeg rijden was altijd al een grote droom van mij", legde Schmid uit.

"Ik kijk er naar uit om een nieuwe stap te zetten in mijn carrière. Ik wil mijn talenten verder blijven ontwikkelen en ik zal er alles aan doen om de ploeg zo goed mogelijk te helpen", aldus de Zwitserse renner.

A punchy all-rounder with a lot of potential, @mauro_schmid can’t wait to make his debut for the team next season! pic.twitter.com/DRYVlqdeEx