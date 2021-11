Laurens Sweeck duldt geen tegenstand in Leuven

Laurens Sweeck maakt de favorietenrol waar en wint de Ethias Cross in Leuven.

Niet veel wereldtoppers aan de start in Leuven. Het kruin van de veldritwereld is al richting Tsjechië getrokken voor de wereldbekercross in Tabor (Tsjechië) van zondag.

Laurens Sweeck koos ervoor om de Ethias Cross in Leuven toch nog mee te pikken, wat hem meteen tot topfavoriet bombardeerde.

En Sweeck maakte die favorietenrol helemaal waar. In de eerste rondes reed hij met nog wat bagage rond maar de voormalige Belgische kampioen kletste iedereen uit het wiel.

In de achtergrond reden vooral de mannen van Deschacht-Maes-Hens in de kijker met Vincent Bastaens, Daan Soete en Tom Meeusen. Eén voor één moesten zij echter ook afhaken bij Spaans kampioen Felipe Orts.

Behalve Meeusen, die er toch in slaagde om Orts nog op achterstand te zetten en naar de tweede plaats te rijden. Orts was een tevreden derde, Daan Soete werd vierde.