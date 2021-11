Zdenek Stybar lovend over Tabor: "Een van de mooiste parcoursen" en hij noemt meteen ook de grootste favoriet

De Wereldbeker veldrijden strijkt vandaag neer in het Tsjechische Tabor. Zdenek Stybar kijkt enorm uit naar de koers.

Zdenek Stybar is enorm lovend over de organisatie in Tabor. “Voor mij is Tabor nog altijd een van de mooiste parcoursen”, zegt Stybar in De Zondag.

De publieke belangstelling zou wel kunnen tegenvallen. “Of er veel volk zal zijn, kan ik niet inschatten. De cross is nog steeds populair in mijn land, maar Tabor is een Covid Safe-evenement. Het zal misschien mensen thuis houden.”

Eli Iserbyt is voor Stybar de absolute favoriet. “De trappen, de balkjes, de aanloop bergop naar de balkjes... Hij gaat er zijn voordeel mee doen”, besluit Stybar.