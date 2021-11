Jumbo-Visma onder de indruk van waanzinnig knappe looptijd van Tom Dumoulin: "'By far' het best"

Ook bij Jumbo-Visma weten ze nu wat voor een waanzinnig knappe looptijd Tom Dumoulin kan neerzetten. De Nederlandse formatie was ervan op de hoogte dat Dumoulin wel vaker loopt, maar niet dat hij voorbije zondag mee zou doen aan de wedstrijd in Maastricht.

Mathieu Heijboer reageert in het Algemeen Dagblad op de tweede plek van Dumoulin in de loopwedstrijd. "Ik wist niet dat hij zondag zou lopen. En ook niet dat hij zo hard kon lopen. Tom loopt wel vaker. In deze periode één à twee keer per week. Het staat niet eens altijd op zijn trainingsschema, maar het is onderdeel van de wintertraining als afwisseling."

Er zijn bij Jumbo-Visma nog wel renners die af en toe een looptocht inlassen. "Wielrenners moeten het alleen doen als ze het kunnen. Als je geen achtergrond hebt met hardlopen, loop je risico’s op blessures. Maar heb je ervaring met lopen dan adviseren wij renners het te doen. Het hele jaar door en in de winter uiteraard meer dan tijdens het seizoen."

Op de vraag wie de beste loper uit de wielerploeg is, is het antwoord nu wel gekend. "Deze tijd van Tom is by far het best", aldus Heijboer.