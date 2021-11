Onthutsend onderzoek: bijna 3 op 4 jonge Belgische sporters ervaart vorm van grensoverschrijdend gedrag

Maar liefst 75 procent van onze jonge sporters ervaart een vorm van grensoverschrijdend gedrag voor hun 18de. Dat blijkt uit een onderzoek van de UAntwerpen in het kader van het Europese onderzoek 'Child Abuse in Sport: European Statistics'

Van alle bevraagde sporters maakt 75 procent één van deze vormen van grensoverschrijdend gedrag in de sport mee voor de leeftijd van 18 jaar. Maar liefst 51,3 procent van de sporters meldt fysiek grensoverschrijdend gedrag, 67,6 procent psychisch.

Zo’n 36,3 procent van de Belgische sporters geeft aan dat zij verwaarloosd worden. Daarnaast krijgt 36,1 procent te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag zonder fysiek contact, voor 22,8 procent is dit met contact. Bij 8 procent ging het om seksuele aanranding en verkrachting.

"Al deze cijfers tonen aan dat grensoverschrijdend gedrag binnen de sport, maar ook daarbuiten, nog steeds een groot probleem is in Vlaanderen, België en ook Europa", vertelt Dr. Tine Vertommen. "In elk van de deelnemende landen werden hoge cijfers gerapporteerd. Dit betekent dat we als maatschappij, en meer specifiek ook de sportsector, tekortschieten als het gaat over het beschermen van onze kinderen en jongeren."