🎥 Urán zorgt voor schattig beeld door dochtertje mee te nemen maar krijgt ook wind van voor wegens het gevaar

Rigoberto Urán zit niet verlegen om een stunt. Zijn dochtertje meenemen op de fiets kan zo wel omschreven worden, toch op de manier waarop Urán het deed. Het voedde ook de opinies op sociale media: best schattig volgens de ene, onverantwoord volgens de andere.

De Colombiaanse klimmer had tijdens een fietstocht in wedstrijdoutfit zijn dochtertje meegenomen. Ze lag in een draagzak, die Urán via zijn schouder had aangetrokken en zo hield hij haar voor zich vast. Ze had ook een bril op maar... geen helm.

Helemaal zonder risico was het zeker niet. Het is wel schattig om hem met zijn dochtertje op pad te zien, maar op sociale media komt het Urán op heel wat kritiek te staan. 'Gevaarlijk' en 'onverantwoord' zijn dan de termen die in de mond genomen worden.

Voor Rigoberto Urán zich nog eens waagt aan een fietstocht met zijn dochtertje, zal hij er misschien toch eens extra over nadenken.