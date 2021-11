Bora-Hansgrohe ziet naast Peter Sagan nog een andere Slovaak vertrekken

Bora-Hansgrohe had een kern rond Peter Sagan gebouwd, met ook enkele Slovaken. Nu Sagan voor een ander team gaat rijden, vertrekt ook zijn landgenoot Erik Baška bij Bora-Hansgrohe. Baška koerste zes jaar voor de Duitse formatie.

Voor Baška betekent dit niet enkel een afscheid aan Bora-Hansgrohe, maar ook een afscheid aan de WorldTour. De 27-jarige renner zet een stap terug en gaat op het continentale niveau koersen. Dat zal hij doen bij Dukla Banska Bystrica.

Die Slovaakse ploeg is Baška niet onbekend: hij koerste daar ook in 2013 en 2014 al voor als belofte. Nu keert hij dus terug naar het oude nest en is de cirkel rond. Nog enkele mooie jaren hoopt hij aan zijn wielercarrière te breien bij de ploeg uit zijn thuisland.

"Er waren een aantal factoren die me voor Dukla deden kiezen.: het programma, de omgeving, meer wedstrijddagen en ook meer vrijheid als kopman. De afgelopen twee jaar kampte ik met gezondheidsproblemen en ik kon ook weinig voor eigen kans gaan. Bora is een sterke ploeg, maar ik was vooral een helper voor andere sterke renners. Het doel volgend seizoen is opnieuw wedstrijden winnen", kondigt Baška aan.