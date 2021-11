OFFICIEEL: Sander Armée vindt onderdak en trekt samen met Fransman naar Cofidis

Sander Armée heeft onderdak gevonden voor het seizoen 2022. Cofidis haalt de Leuvenaar in huis. Na acht jaar bij Lotto koerste Armée het voorbije seizoen bij Qhubeka. Het is niet zeker of die ploeg kan blijven bestaan, maar Armée heeft voor hem persoonlijk alvast een oplossing gevonden.

De 35-jarige Belg is met Cofidis dus opnieuw toe aan een nieuwe ploeg en tekende een overeenkomst voor één jaar. "Het is al meerdere jaren dat ik wel zin heb om bij Cofidis te gaan rijden. Het is een bekende ploeg in België en heeft al verschillende Belgen de kans gegeven om het beste van zichzelf te geven. Ik wil alles doen om mijn kopmannen te helpen en bij te dragen aan de zeges van de ploeg", verkondigt Armée.

Pour compléter notre effectif, nous sommes heureux d'accueillir @SanderArmee , un coureur belge d'expérience qui apportera tout son savoir à notre équipe ! — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) November 18, 2021

Cofidis stelt meteen ook de komst van een andere renner voor: Alexandre Delettre. De 24-jarige Fransman komt over van Delko en tekende tot het einde van 2023. "Dit is een mooie kans om mijn progressie verder te zetten", aldus Delettre. "Ik ga alles doen om mijn ploegmaats te helpen winnen. Ik weet ook dat Cofidis een ploeg is die jongeren kansen geeft."

Met de komst van Armée en Delettre is het huiswerk van Cofidis voor 2022 ook helemaal af. De Franse formatie is rond met zijn ploeg voor volgend jaar. Naast Armée zullen ook landgenoten Allegaert, Vanbilsen en Wallays voor de ploeg rijden.