Oude krijger (33) is weer helemaal terug in veldritland: "Dat geeft me vleugels"

Wie had verwacht dat we nooit nog van hem zouden horen? Die komt bedrogen uit. Want hij is wel degelijk aan een soort revival bezig.

Tom Meeusen is er ondertussen 33, maar de laatste weken laat hij opnieuw heel mooie dingen zien. Toegegeven, in Leuven was zijn tweede plek er eentje zonder het leeuwendeel van de toppers. Maar de 9e plek in de Superprestige in Gieten of de 6e plaats op de Koppenberg? Dat was wél met de meeste toppers op post. Publiek gemist "Ik heb het publiek gemist, dat is me nu wel duidelijk geworden. Daarom dat ik dit seizoen opnieuw beter uit de verf kom", aldus Meeusen tegen Sporza. "Een jaar geleden heb ik eraan gedacht om de eer aan mezelf te houden. Ik haalde geen profniveau meer. Ik had er vrede mee en daardoor was mijn voorbereiding er eentje zonder schema's en zonder druk. Dat werpt nu vruchten af."