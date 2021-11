Sanne Cant bleef doorgaan ondanks val bij start: "Dubbel weekend op de planning"

De cross van Sanne Cant was in Merksplas eigenlijk al gedaan nog voor hij begon.

Cant kwam bij de start meteen ten val en moest haar ketting er vervolgens opnieuw opleggen waardoor ze een minuut later dan de rest pas het veld kon induiken in Merksplas. Opgeven deed de Belgische kampioene evenwel niet. Ze finishte als 11e.

"Ik schakelde bij en er blokkeerde iets, plots lag ik tegen de grond", deed Cant na afloop van de wedstrijd haar verhaal. "Ik weet niet wat er exact gebeurd is."

De situatie leek uitzichtloos maar aan opgeven heeft Cant niet gedacht. "Ik heb wel even stilgezeten na d val in Niel. Na enkele goede trainingsdagen stond er een dubbel crossweekend op het programma om het ritme opnieuw op te pikken. Nu heb ik toch nog een cross gereden. Al is mijn elleboog nu wel wat dik en aan het opstijven", is Cant nog onduidelijk of ze zondag daadwerkelijk aan de start zal staan in Koksijde.