Slotdag in Zesdaagse van Gent lijkt driestrijd te zullen worden, Morkov en Hansen blijven aan de leiding

Op de eerste dag na domineerden de Olympische en wereldkampioenen Michael Morkov en Lasse Norman Hanson op de Zesdaagse van Gent. Het Deense duo staat ook na 5 dagen aan de leiding in de stand.

Van het duo Keisse-Cavendish werd veel verwacht voor de start van de Zesdaagse maar 'The Wolfpack' lijkt niet meer mee te zullen doen voor de punten. Ze staan al drie ronden achter op de leiders. Wel kon Keisse de derny sprint winnen.

Wie wel nog mee doet voor de overwinning zijn de duo's De Ketele-Ghys en De Buyst-Kluge. De afscheidnemende Kenny De Ketele volgt zelfs op amper 15 punten van de Deense leiders. De Buyst en Kluge volgen al op een ronde (100 punten = een ronde).

