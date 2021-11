Mark Cavendish komt zelf met update na zware val: "De Zesdaagse eindigde niet op de manier die we graag hadden gehad"

Ik wil even zeggen hoe overweldigd en dankbaar ik ben voor alle steun en gelukwensen", begint Cavendish zijn verhaal op Twitter. "De Zesdaagse eindigde niet op de manier die we graag hadden gehad."

"Ik zit nu met gebroken ribben en een klaplong. Een beetje pijn, maar een paar nachten met het ongelooflijke personeel hier in het universitair ziekenhuis van Gent zou mij moeten helpen", aldus de Britse sprinter.

Just want to say how overwhelmed & thankful I am for all the support and well-wishes.

So @zesdaagseGent didn’t end the way we’d have preferred, I think it’s fair to say 😠Some water on the track, a high speed crash and a few barrel rolls later, I’m being treated for some pic.twitter.com/Alvhn1Jnjk