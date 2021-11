Veldritprogramma Van der Poel deels gelekt: eerste duel met Van Aert in eindejaarsperiode

Een deel van het veldritprogramma van Mathieu van der Poel is al bekend, hoewel het nog wachten is op een officiële aankondiging. Van der Poel zou op 18 december aan zijn veldritseizoen beginnen. Een eerste duel met Van Aert komt er dan een kleine week later aan.

Het Laatste Nieuws heeft informatie vernomen over hoe het veldritprogramma van Mathieu van der Poel er gaat uitzien. De wereldkampioen veldrijden zou beginnen met een dubbel weekend, met Rucphen op 18 december en Namen op 19 december. Het weekend hierna rijdt hij op 26 december in Dendermonde. Dat zou het eerste duel met Wout van Aert moeten worden. VOORAL WB-MANCHES Die heeft zijn veldritprogramma al bekendgemaakt en tekent in Dendermonde zeker en vast present. Dat is een Wereldbekerwedstrijd en de meeste crossen op het programma van Van der Poel zouden ook Wereldbekermanches zijn. Naar verluidt is de wedstrijd in Hulst op 2 januari de eerste wedstrijd voor Van der Poel in 2022. Het is nu eerst en vooral uitkijken naar de officiële bevestiging uit het kamp-Van der Poel.