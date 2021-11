Oscar Sevilla grapt over zijn contractverlenging: "Kon Valverde toch niet alleen laten"

45 is Oscar Sevilla al, maar hij doet er nog een jaartje bij voor zijn Colombiaanse ploeg Team Medellin.

Sevilla ziet veel gelijkenissen met Alejandro Valverde, die 41 jaar oud is. “Ik wil Alejandro Valverde niet alleen laten”, zegt de Spanjaard aan EFE. “We zijn vergelijkbaar als het om wielrennen gaat. We voelen dezelfde passie en liefde voor fietsen, en we hebben echt plezier in wat we doen.

“Alejandro verbaast mij niet meer. Hij heeft geweldige kwaliteiten en hij heeft zijn hele carrière laten zien dat hij allerlei soorten wedstrijden kan winnen. Passie en enthousiasme tijdens het trainen zijn daarvoor de sleutel. En het is moeilijk om het wielrennen te verlaten als je ervan geniet.”

“Maar ik ga door vanwege mijn liefde voor wielrennen, het verlangen om te trainen en te koersen, en zelfs de uitdaging om te blijven winnen. Ik heb besloten om nog een jaar door te gaan, omdat ik nog enthousiast ben en hoop te kunnen winnen. Waarom niet? Ik kan ook een bijdrage leveren aan de jongsten, dat is voor mij ook een belangrijke reden.”