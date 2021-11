Ook voormalige Vuelta-bergkoning voegt zich bij het gevecht tegen ketonen: "Ik ben voor een verbod"

Het gebruik van ketonen is één van de actuele discussies in het peloton. Ook de Vuelta-bergkoning van 2020, Guillaume Martin, is tegen ketonen in de wielersport. Zo laat een toch niet onbelangrijke stem in dit debat zich toch opnieuw horen.

Guillaume Martin, die dit jaar top tien reed in de Tour en de Vuelta, verduidelijkt zijn standpunt bij Cyclism'Actu. "Ik hoop en denk niet dat er zware doping circuleert in het huidige wielrennen, maar de vraag is: wat dragen 'grijze gebieden' zoals het gebruik van ketonen bij? Het is iets dat momenteel niet verboden is." Misschien zouden ketonen beter wel op de lijst met verboden middelen komen. "Persoonlijk neem ik ze niet en mijn ploeg maakt deel uit van de MPCC, dat voor verbod op ketonen is. Zelfs voor de MPCC dat standpunt innam, had ik mezelf al opgelegd ze niet te nemen. Ik ben dus voor een verbod." BAL IN HET KAMP VAN UCI Martin legt de bal in het kamp van de UCI. "Het is aan de UCI om zich hierover uit te spreken", besluit de Fransman. "Ik ben niet van alle elementen of wetenschappelijke gegevens op de hoogte over de effectiviteit en het gevaar van ketonen."