Sterke Lucinda Brand legt uit waarom het zo belangrijk was dat ze het tempo nooit liet zakken: "Heel trots"

Ze laat het er allemaal zo makkelijk uitzien, Lucinda Brand. Wel was één zaak belangrijk: dat tempo constant hoog genoeg blijven leggen. Brand had zo'n grote voorsprong dat ze het op een gegeven moment iets rustiger aan kon doen, maar daar wilde ze niet van weten.

Haast de volledige koers reed Brand op kop. In de eerste halve ronde maakte ze al het verschil. "Ik kon meteen de leiding pakken. Ik dacht: 'Laat ik dat maar doen.' Het is fijn als je in de eerste ronden je eigen lijn kan kiezen, dan heb je het minste stress. Als je daar de kans toe krijgt, moet je die pakken."

MOMENTUM EN FOCUS BEHOUDEN

Vervolgens ging het richting een comfortabele voorsprong. Dat hield Brand niet tegen om er stevig de pees op te blijven leggen. "Als het zo modderig is, geraak je juist het momentum kwijt als je gaat proberen te temporiseren. Dan wordt het alleen maar zwaarder. Als je een bepaald tempo vasthoudt, is het lekker om er doorheen te komen. Je moet gewoon gefocust blijven. Als je het tempo laat zakken, kun je ook je focus kwijtgeraken."

Het oogt allemaal heel vlotjes, hoe Brand van de ene overwinning naar de andere rijdt, maar ook voor haar is het werken. "Het is echt niet gemakkelijk. Je ziet ook Rochette dichterbij komen. Je kunt je ook geen fouten permitteren. Ik ben heel trots op hoe ik hier rondrijd. Het is een heel mooi parcours, dat er heel glibberig bij lag. Ik ben blij over hoe goed dat me af gaat."