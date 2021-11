Broers Roodhooft reageren gepikeerd op kritiek Evenepoel en Van Emden: "Klein klein kleutertje in het kwadraat"

2021 was ook het jaar waarin er een stroom van kritiek was op een bepaalde renner, ook onder meer vanuit de hoek van Remco Evenepoel. De ploegleiders zetten nu een en ander in perspectief.

Remco Evenepoel had Gianni Vermeersch van Alpecin-Fenix de mantel uitgeveegd, omdat die in de Benelux Tour het wiel van Evenepoel zou stukgereden hebben. Droevig "Het sloeg nergens op en wijst vooral op een persoonlijke attitude van Remco Evenepoel", is Christoph Roodhooft daarover nu duidelijk in Het Laatste Nieuws. "En dan zo'n Jos van Emden die ook uithaalt naar Gianni. Dat is klein klein kleutertje in het kwadraat. Op het karretje springen van Evenepoel, ik vind dat zo droevig voor een renner met zoveel jaren ervaring."