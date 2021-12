CEO Deceuninck formeel na gevoelige overstap: "Lefevere is vergeten dat wij hem gered hebben"

Het wielernieuws deze week? Dat was de overstap van Deceuninck van het team van Patrick Lefevere naar het team van de broers Roodhooft. De CEO van het bedrijf heeft nu ook gereageerd.

Francis Van Eeckhout is de CEO van Deceuninck en dus mee verantwoordelijk voor de overstap van Quick-Step naar Alpecin-Fenix.

Het leven

"Het was of hoofdsponsor worden, of gedaan met de ploeg. Niet vergeten dat bepaalde renners toen al hun opzeg hadden gekregen. Daarin ben ik wel een beetje ontgoocheld in Patrick: hij zegt dat wij goeie jaren hebben gehad als sponsor, maar hij vergeet erbij te zeggen dat wij hem gered hebben", klinkt het in Het Nieuwsblad.

"Ik ben ontgoocheld dat hij dat zo snel vergeet nu hij succes heeft met Evenepoel, Alaphilippe en Asgreen en co. Bon, dat is het leven."