Krijgen we hét duel der duels in Tour 2022? "Als ik Wout van Aert hoor zeggen dat hij voor groen gaat, denk ik dat we dat nog wel zullen zien"

De Tour de France 2022? Dat zou wel eens het schouwtoneel kunnen worden van iets heel erg bijzonders.

Wout van Aert gaf al aan te zullen mikken op de groene trui in 2022, maar hij moet zich nog niet zegezeker wanen.

Naast renners als Michael Matthews of Peter Sagan of Mark Cavendish die er nog een jaartje bij doet, zou er nog wel eens een andere kaper op de kust kunnen komen.

Mathieu

Christoph Roodhooft ziet het namelijk ook wel als een groot doel: "Als ik van Aert hoor zeggen dat hij voor groen gaat, dan denk ik dat we dat nog wel even moeten zien. Voor ons is dat een realistische doelstelling met van der Poel of Philipsen."

Voor broer Philip is het alvast duidelijk: "Mathieu kan ritten winnen én mikken op de groene trui, hij is er de geknipte renner voor."