"Zag het opnieuw niet aankomen": Thibau Nys wint net als vorig jaar Kristallen Fiets en heeft duidelijke droom voor 2022

De Kristallen Fiets was dit jaar een prooi voor Wout van Aert, net als vorig jaar. En ook bij de jongeren geen verrassing.

Thibau Nys won net als vorig jaar bij de jongeren en schaart zich zo in een rijtje met zijn vader, Niels Albert en de betreurde Bjorg Lambrecht.

De youngster droomt van nog een derde prijs: "En wie weet later de Kristallen Fiets bij de grote mannen eens winnen", aldus Nys bij Het Laatste Nieuws.

Wereldkampioen

"Het was de tweede keer dat ik het niet zag aankomen", verwees hij naar zijn vriendin Anna die hem de prijs kwam brengen op een teammoment met de Trek Lions. "De laatste weken waren wat minder in de cross, maar dit geeft goede moed."

En het doel voor 2022 is al meteen duidelijk: "Ik hoop wereldkampioen te worden. En op de weg me verder te ontplooien. Ik zou graag de Ronde van de Toekomst eens rijden of zo."