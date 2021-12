Het veldrijden mag nog hopen: nog geen definitieve beslissing over publiek bij outdoorsporten, overleg volgt

Mag het veldrijden de komende weken op publiek rekenen? Voorlopig wel. Een definitieve beslissing is er niet gekomen op het Overlegcomité, verder overleg dringt zich nog op. De GEMS, de expertengroep, had gevraagd om publiek bij outdoorsporten niet meer toe te laten.

Na het Overlegcomité lichtte premier De Croo op een persconferentie toe dat de kerstvakantie verlengd zou worden en binnenevenementen met meer dan 200 personen verboden worden. Daar ging de meeste aandacht naartoe. Vanuit de sportwereld werd er uiteraard ook met veel belangstelling gekeken naar de maatregelen voor outdoorevenementen.

MONDMASKERPLICHT + CST

Voorlopig is nog altijd publiek toegelaten bij sportwedstrijden outdoor, kon opgevangen worden. Sowieso zullen aanwezigen wel hun mondmasker moeten dragen en hun Covid Safe Ticket moeten voorleggen, zoals reeds het geval was.

Een definitieve beslissing over het publiek is echter nog niet genomen. Er zal nog verder overleg gepleegd worden. In het voetbal dient dit dan te gebeuren met de Pro League, in de koers met organisatoren als Golazo en Flanders Classics.