Quinten Hermans vreest niet voor demonstratie van Van Aert in elke cross: "Verschil gaat niet elke keer zo groot zijn"

Eerste cross: winst met 1'40" en meer voorsprong voor Van Aert. Wat moet een Quinten Hermans daar bijvoorbeeld van denken? Die is bezig aan zijn beste veldritseizoen tot dus ver, maar na die straffe koers van Van Aert dreigt iedereen in zijn schaduw te gaan staan.

Quinten Hermans nuanceert in Het Laatste Nieuws en ziet de cross in Boom als een wedstrijd op zich, niet noodzakelijk als een teken voor wat komen gaat. "Het verschil gaat niet elke keer zo groot zijn. Boom was honderd procent iets voor Wout. Normaal kan ik goed klimmen, maar zaterdag moest je alles omhoog lopen. Dan is Wout met zijn lange benen in het voordeel."

Ook de stukken waar het dan wel rijden was, lagen Wout van Aert als gegoten, stelde Hermans vast. "Met zijn gewicht en grote motor ging hij ook het best door de modder. Het was puur wattages trappen." En als er één ding is dat Van Aert kan, is het dat wel.

GEEN FRISHEID

Hermans merkt ook iets op bij de jongens die de voorbije maanden het mooie weer maakten in het veldrijden. "Ik denk dat we nu allemaal frisheid missen." De stages die eraan komen, zijn dus welgekomen. "Iedereen kan bijtrainen, dat is nodig, en dan denk ik dat we over een paar weken weer frissere renners gaan zien."