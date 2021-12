Krijgen we zelfde winnaars als bij vorige Italiaanse WB-cross? Van Aert ziet het zitten: "Wat denk je, Marianne?"

Zoals bekend zal zondag eindelijk nog eens een Italiaanse Wereldbekercross gereden worden. Van Aert en Vos wonnen de vorige Wereldbekermanche in Italië, ondertussen bijna vijf jaar geleden. Herhaalt de geschiedenis zich komend weekend?

Het Twitteraccount 'UCi Cyclo-cross World Cup', merkte op dat Wout van Aert bij de mannen en Marianne Vos bij de vrouwen de laatste winnaar en winnares zijn van een Wereldbekercross in Italië. Toen werd er gereden in Fiuggi.

Komende zondag is Val di Sole het spectrum van de veldritwereld. Krijgen we zondag hetzelfde te zien als destijds in Fiuggi? "Goed idee", heeft Wout van Aert er wel zin in om een tweede klassementscross op rij te winnen. "Wat denk je, Marianne Vos?"

Good idea, what do you think @marianne_vos ? 🤪 https://t.co/ePdvfGAy0i — Wout van Aert (@WoutvanAert) December 7, 2021

Van Aert en Vos rijden allebei voor Jumbo-Visma. Een overwinning van hen beiden zou er een geweldig weekend van maken voor de Nederlandse formatie. Voor Van Aert gaat het de eerste Wereldbekercross van het seizoen worden, Marianne Vos hervat in Val di Sole haar veldritseizoen nadat ze na de Amerikaanse crossen een pauze inlaste.