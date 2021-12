Sven Nys over Val di Sole en droom Winterspelen: "Als onze sport olympische sport wordt, is the sky the limit"

Sven Nys trekt met zijn team niet naar Val di Sole, maar wil de cross op termijn wel op de Olympische Winterspelen zien. Nys is tegelijkertijd realistisch en beseft dat dat nog zeker negen jaar zal duren. De sterke man achter Trek Baloise Lions kaart het belang van die stap naar de Spelen aan.

De cross in Val di Sole en de droom om van het veldrijden een olympische sport te maken, worden in één adem genoemd. Alleen: in Val di Sole zal Baloise Trek er niet bij zijn. "Elk jaar hebben we ergens tijdens het veldritseizoen een pauze en meestal valt die in deze periode", legt Nys uit in De Tribune.

"Dit jaar was het enige moment waarop een pauze mogelijk was zonder twee klassementscrossen te missen het weekend van Val di Sole. Voor Val di Sole op zondag, wordt er in Essen gereden en dat is een losse cross. Er zijn 16 manches in de wereldbeker, dus één manche missen in de wereldbeker is geen ramp."

DUIDELIJKE ARGUMENTEN

Nys blijft wel achter het project staan om van de cross een olympische sport te maken en legt de argumenten hiervoor op tafel. "Er staan heel wat landen aan de start van een veldrit, dat is belangrijk om een sport olympisch te maken en bovendien is het veldrijden veel meer een tv-sport dan mountainbike. Het is veel goedkoper om het in beeld te brengen en het is attractief. Het past perfect in het format van de Spelen."

"Als onze sport een olympische sport wordt, is the sky the limit", maakt Nys zich sterk. "Dan worden alle federaties wakker en stoppen ze opnieuw geld in het veldrijden." Realisme is evenwel voorlopig aan de orde. "Veldrijden zal eerst nog een demonstratiesport moeten worden. We gaan het veldrijden nooit op de winterspelen zien voor 2030."