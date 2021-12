Damesploeg Jumbo-Visma niet onmiddellijk naar de zon maar gaat eerst... langlaufen in Oslo

In deze periode van trainingskampen zoeken vele teams de zon op. De damesploeg van Jumbo-Visma daarentegen pakt het heel anders aan. In januari volgt nog wel een stage in Spanje, maar eerst gaan de rensters van de Nederlandse formatie... langlaufen.

Riejanne Markus, die deel uitmaakte van de Nederlandse ploeg die op het WK in Vlaanderen tweede werd in het Mixed Team Relay, heeft het plan uit de doeken gedaan in de podcast De Grote Plaat. "Ze hebben een out of comfortzone trainingskamp bedacht. We gaan naar Noorwegen om te langlaufen in Oslo."

Het is eens iets anders. In januari doen de vrouwen van Jumbo-Visma dan nog deels de stage met de mannen mee op Spaanse bodem. Het wordt volgend jaar voor Markus het tweede seizoen bij Jumbo-Visma. Hetzelfde geldt voor Marianne Vos, van wie ze voordien ook al een teamgenote was.

ANDER TYPE DAN VOS

"Het wordt het zesde jaar dat we samen rijden", weet de 27-jarige Markus, die dit seizoen de tweede etappe in de Ladies Tour of Norway won. "Ik probeer veel van haar te leren voor de finales, maar we zijn als type renster heel anders."