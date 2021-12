Leven van Colombiaanse wielerster verfilmd: telenovelle op komst over podiumrenner uit grote ronden

Colombia heeft al wel wat straffe wielrenners voortgebracht. De grootste ster van allemaal is wellicht Rigoberto Urán: zijn populariteit in zijn thuisland is enorm. Binnenkort zal er zelfs een tv-serie over hem gemaakt worden.

Volgens Colombia AS zal op Canal RCN, een Colombiaanse televisiezender, zal in 2022 een telenovelle rond de persoon van Rigoberto Urán uitgezonden worden. Urán zal dus ook daadwerkelijk door een acteur nagespeeld worden. De in Zuid-Amerika bekende Juan Pablo Urrego neemt de vertolking van die rol op zich. Telenovelles worden wel vaker uitgebracht in Latijns-Amerika en deze draait dus volledig rond het leven van de wielrenner. Afwachten maar welke aspecten uit het leven van Urán de serie zal benadrukken. Er is alleszins stof genoeg. EEN LEVEN VAN TRAGIEK EN SPORTIEVE SUCCESSEN Er zijn de sportieve successen van Urán, met zijn tweede plaatsen in de Giro van 2013 en 2014 en eenzelfde resultaat in de Tour van 2017. Op privévlak kende Urán tijdens zijn jeugd dan weer een tragisch voorval: toen hij amper 14 was, werd zijn vader vermoord.