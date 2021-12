Mathieu van der Poel vertrekt later dan gepland op stage: Nederlander zit met knieblessure

Normaal gezien was Mathieu van der Poel enkele dagen geleden op stage vertrokken met Alpecin-Fenix naar Spanje, maar de Nederlander is pas vier dagen later dan gepland vertrokken. Hij zou namelijk kampen met een knieblessure.

Vanaf 18 december zal Mathieu van der Poel opnieuw in het veld te zien zijn, maar de voorbereiding van de Nederlander lijkt in het water te vallen. Volgens Wielerflits is van der Poel op een training geblesseerd geraakt aan de knie. Daardoor is hij ook pas vier dagen later dan gepland op stage kunnen vertrekken naar Spanje. Daar staat namalijk een stage van Alpecin-Fenix op het programma naar volgend seizoen toe. De eerste cross waar van der Poel aan zou meedoen, die van Rucphen, zou niet in gevaar komen door zijn blessure.