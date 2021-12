Toon Aerts kiest bewust voor Girona voor stage en mist dus Val di Sole: "Als crosser bloedt mijn hart een beetje"

Geen Toon Aerts aan de start in Val di Sole. Bij Baloise Trek Lions kiezen ze er voor om een stage in te lassen in deze periode en zo missen ze de unieke sneeuwcross in Val di Sole. "Mijn hart bloedt een beetje", geeft Toon Aerts toe.

"Het is niet echt opgelegd, het is besproken samen met de ploeg en met de trainer. Als crosser bloedt mijn hart een beetje en dat zal zondag ook zo zijn wanneer ik naar de wedstrijd kijk. Ik vind het spijtig dat ik er niet bij kan zijn, maar we moeten die keuzes maken", aldus Aerts over het missen van de Wereldbekercross van komende zondag.

Het is natuurlijk haast onmogelijk om niets te moeten overslaan als je een stage wil inlassen. "Je moet er ergens een keer tussenuit gaan. We hebben er voor gekozen om dat nu te doen en dan goed te trainen. Ik vind wel spijtig dat het net op het moment van Val di Sole is, want het is een leuke cross die erbij komt. Ik had er graag bijgeweest als dat stukje geschiedenis geschreven gaat worden."

BASIS OP PUNT HOUDEN

Het is wel geen ploegstage waardoor Aerts Val di Sole overslaat. Het is aan hem om zijn conditie te onderhouden en hij trekt hiervoor naar Girona, in Catalonië. "We gaan proberen in Girona de basis op punt te houden en vooral ook niet te overdrijven. In de winter doen we met de ploeg geen stages. Iedereen mag zowat zijn goesting doen en ik voel me beter thuis in Girona dan bijvoorbeeld in Mallorca."

Aerts denkt aan alles, dat maakt ook de tweede reden voor zijn stageplek duidelijk. "Stel dat er nog iets gebeurt met corona, dan ben ik ook gemakkelijker thuis."