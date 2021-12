Goed nieuws voor Nederlandse klassementsrenner: hij kan opnieuw voorzichtig beginnen trainen na zware val in Benelux Tour

Wilco Kelderman is op de weg terug. De Nederlander van Bora-Hansgrohe ging enkele maanden geleden nog hard tegen de grond in de Benelux Tour en daarbij had hij een bekkenbreuk opgelopen.

De Nederlander Wilco Kelderman heeft niet veel plezier beleefd aan het einde van het voorbije wielerseizoen nadat hij een bekkenbreuk had opgelopen in de Benelux Tour. Daarvoor was Kelderman echter wel uitstekend bezig met onder meer een vijfde plaats in het eindklassement van de Tour de France.

Bij In de Leiderstrui heeft Kelderman nu laten weten dat hij opnieuw voorzichtig aan het trainen is na zijn zware val. Hij zal er in januari ook bij zijn in het tweede trainingskamp van zijn ploeg BORA-Hansgrohe. Zo lijkt hij zich toch gewoon te kunnen klaarstomen naar volgend seizoen toe.