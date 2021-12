Nederlandse sprinter verdedigt DSM tegen de kritiek: "Klopt niet met mijn ervaringen, sfeer hartstikke goed"

Het imago van DSM krijgt klappen, maar één van zijn Nederlandse renners neemt het verdedigen van zijn ploeg ter harte. Nu met Benoot en Van Wilder opnieuw twee renners hun contract verbroken hebben, rijst de vraag wat er toch gaande is bij DSM.

Bepaalde mensen met een verleden bij de ploeg hebben anoniem kritiek geuit bij Sporza, onder andere op de ploegleiding. Wieler Revue sprak met sprinter Cees Bol en vroeg hem of die zaken hem ergeren. "Ja, een beetje wel. Het klopt gewoon niet met mijn eigen ervaringen. Ik herken het gewoon niet en vind het jammer dat anderen het op deze manier uiten."

Wel opvallend dat zo veel renners zich genoodzaakt zien terug te komen op een eerdere verbintenis. Is het dan niet moeilijk om binnen de ploeg bepaalde zaken aan te geven? "Nee, dat ligt niet aan de ploeg. Als ik het wel doe, dan wordt het opgelost. Het is echt een drempel bij mezelf om daar duidelijk over te zijn."

FOCUS OP HET NIEUWE SEIZOEN

Voor Bol zelf is er dus helemaal niets mis bij DSM. "Voor mijn gevoel is de sfeer hartstikke goed. In oktober hebben we dus samengezeten en over vorig jaar gepraat, maar vanaf toen is de focus op het nieuwe seizoen gegaan", aldus de man die dit jaar nog een rit won in Parijs-Nice.