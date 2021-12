Omstandigheden niet in het voordeel maar wel podium voor 22-jarige Britse: "Zoe Bäckstedt kende sterke race"

Aan Zoe Bäckstedt was niets te doen in Essen. Zeker niet in deze omstandigheden, die de Britse renster Anna Kay dan weer minder goed lagen. Het hield Kay niet tegen om toch een plekje op het podium te verwerven. De volgende keer mag het van haar wel wat minder loopwerk zijn.

"Het was een mix tussen cyclocross en veldlopen", vertelde Anna Kay in een exclusief interview met Wielerkrant. "Er moest veel gelopen worden. Dat was lastig. Met mijn kleine benen gaat dat altijd een uitdaging zijn. Ik heb er het beste van gemaakt. Zoe kende een sterke race", complimenteerde Kay de winnares.

'TRAGE CROSS'

"Een tijdje dacht ik dat de tweede plaats mogelijk was", ging Kay verder. "Na een tijdje geraakten mijn benen vermoeid en ik kon de kloof niet opnieuw dichten." De tweede plaats moest ze zo aan Laura Verdonschot laten. "De vermoeidheid gaat op het einde echt wegen. Het was een 'trage cross'. Het ging nergens heel erg snel, de verschillen werden dus vrij groot."

In de cross is het gelukkig nooit lang wachten op een mooie wedstrijd. Er komt al snel een echte klassieker aan. "Ik kijk nu uit naar de Wereldbekermanche in Namen. Dat is een mooi parcours. Zolang er maar niet te veel gelopen moet worden, dan is het cool. Als het maar wat anders is als hier."