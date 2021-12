🎥 Vos neemt te veel risico's en moet zege aan beloftewereldkampioene laten

De beloftewereldkampioene Fem van Empel leek lange tijd een gemakkelijke overwinning te pakken, maar dat was zonder Vos gerekend.

Vos moest echter risico’s nemen om weer helemaal voorin te geraken. Te veel risico’s, want ze reed tegen een paaltje en speelde zo de kans op de zege kwijt.

Van Empel won, voor Vos en Rochette. Lechner was vierde, Betsema vijfde. Sanne Cant finishte als tiende.

What a spectacular finish in Val di Sole! 😲 Marianne Vos takes a risk to pass Fem Van Empel in the last corner, but crashes and finishes second. Maghalie Rochette 🥉.

📺 Follow the action 👉 https://t.co/vHcqDg15CP #CXWorldCup pic.twitter.com/i2azXD7MzC