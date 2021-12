Nieuwe versterking voor spurttrein Intermarché-Wanty Gobert bekendgemaakt

De Belgische WorldTour-ploeg Intermarché-Wanty Gobert heeft zich versterkt met de 23-jarige Hongaar Barnabas Peak.

Peak, de Hongaarse kampioen van 2018, reed tot nu toe voor Team BikeExchange. "Met de hulp van de performance-cel zou ik een stap vooruit willen zetten op dit vlak en ook in alle tijdritdisciplines, want ik hou echt van minutieuze voorbereidingen", vertelt hij.

"Door hard te werken, hoop ik mijn ultieme droom waar te maken en in mei aan de Ronde van Italië deel te nemen. Niet enkel omdat dit mijn eerste grote ronde zou zijn, maar ook omdat de Giro begint in Boedapest, de stad die ik zo goed ken."

"We zijn verheugd dat we met Barnabas Peak een nieuwe renner gevonden hebben die uitstekend in de lead-outrol past”, vult performance manager Aike Visbeek aan. “De voorbije twee jaren in de World Tour waren niet altijd even makkelijk voor hem, maar we zijn ervan overtuigd dat hij binnen ons team kan uitgroeien tot een sterk en stabiel element in onze sprinttreinen.”

“Zijn grote motor en resultaten in zijn eerste jaren bij de beloften hebben namelijk aangetoond dat hij het potentieel heeft om een volgende stap in zijn carrière te zetten."