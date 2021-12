De Gendt verklaart moeilijke periode en duidt groterondeplannen: "35 koersdagen en 4 grote ronden in 13 maanden"

Altijd heel interessant om Thomas De Gendt bezig te horen. Zeker nu, omdat hij ook een moeilijke periode kende in 2021. Die bladzijde slaat De Gendt uiteraard om, maar niet zonder een belangrijke les te trekken. Zijn deelname aan de Tour van volgend jaar staat overigens nog niet vast.

In Bobby & Jens, de podcast van ex-renners Bobby Julich en Jens Voigt, blikte De Gendt vooruit op zijn programma. "Het is nog niet zeker dat ik de Tour rijd. Ze willen geen vijf namen noemen die al zeker zijn, ze willen er een open selectie van maken. Alle renners hebben evenveel kans om naar de Tour te gaan. Caleb Ewan heeft misschien wel wat meer kans, maar de rest moet vechten voor zijn plaats."

TOP ZIJN IN GIRO EN TOURSELECTIE VERDIENEN

De Gendt heeft wel zo zijn koersen waar hij steeds in orde is. "Het doel is altijd om goed te presteren in Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië. Ik heb altijd het gevoel dat ik in de Ronde van Catalonië een heel goede vorm heb en nadien wordt het dan wat minder. Na de Giro kwam ik uit een dip en was het moeilijk om die vorm terug te krijgen. Ik wil nu top zijn in de Giro en dan proberen om mijn selectie voor de Tour af te dwingen."

Zo haalde De Gendt al even het voorbije seizoen aan. Daarin had hij het op een gegeven moment ook moeilijk. Inmiddels is geanalyseerd hoe dat komt. "Ik had 135 koersdagen in 13 maanden. Dat was iets te veel. Ik weet dat ik wel veel koersen aankan, maar dit was te veel. Tussen 5 augustus 2020 en 5 september 2021 zat ik aan 35 koersdagen en 4 grote ronden."

HOPEN OP OUDE NIVEAU

Dat gemiddelde zal de Waaslander niet zo snel meer herhalen. "Je moet leren van je fouten. Ik hoop dat ik terug op mijn oude niveau kan komen, maar je zag vorig seizoen dat de jonge gasten zo hard kunnen rijden. Als je 1 of 2 procent minder bent, kun je niets meer doen in dit peloton. Ze vallen vroeg aan en dan zit het erop. Dat is frustrerend."