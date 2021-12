Belgian Cycling slaat nieuwe weg in met duo Carswell-De Ketele: "Ambities komende jaren verder aanscherpen"

Belgian Cycling rekent voortaan op het duo Tim Carswell-Kenny De Ketele om de ambities op de piste waar te kunnen maken, met Carswell die de verantwoordelijkheid van hoofdtrainer krijgt. Technisch directeur Frererik Broché legt uit welk idee er achter deze aanstellingen zit.

"De analyse van de huidige pistewerking deed ons besluiten dat we onze ambities de komende jaren verder willen aanscherpen", verkondigt Broché. "Met het nieuwe coachduo willen we blijven inzetten op onze huidige sterkte, namelijk de groepsnummers waarvan de ploegkoers en het omnium Olympisch zijn."

INVESTEREN IN SPRINT EN STAPPEN ZETTEN IN PLOEGENACHTERVOLGING

Dat is echter niet alles. "Daarnaast willen we ook extra investeren in de sprintdisciplines op korte (prestatie) en langere (detectie en ontwikkeling) termijn. Wat de ploegenachtervolging betreft zijn we overtuigd van de grote meerwaarde van deze discipline in de jeugdrangen, al lopen we bij de elite achterop ten opzichte van de toplanden. Met de expertise van Carswell kunnen we ook hier kansen creëren en stappen zetten."

Ten slotte is het ook belangrijk om met de verschillende partners goed te blijven samenwerken, om het maximale eruit te halen op de piste. "Dankzij de samenwerking tussen Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen en de institutionele partners Sport Vlaanderen en BOIC schakelen we een versnelling hoger om verder te groeien en ambitieuze doelen te kunnen nastreven."