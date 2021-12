EK veldrijden in 2023 op plek waar Toon Aerts één van zijn grootste triomfen beleefde

De toewijzing van het EK veldrijden van 2023 brengt voor Toon Aerts zeker herinneringen naar boven. Aerts werd in 2016 Europees kampioen in het Franse Pontchâteau, terwijl ook Van der Poel en Van Aert die dag aan de start stonden. Ook in 2023 gaat het EK daar door.

De UEC heeft verschillende evenementen voor 2022 en 2023 toegewezen aan een organiserende stad of gemeente. Ook voor het EK veldrijden van 2023 moest dus een beslissing genomen worden. De UEC kwam terecht bij Pontchâteau, dat het EK al twee keer eerder organiseerde.

VOLGEND JAAR IN NAMEN

De laatste keer was in 2016 en toen veroverde Toon Aerts de Europese sterrentrui. Dit jaar was dat weggelegd voor de Nederlander Lars van der Haar, die in Wijster de Belgische ploeg lik op stuk gaf. Volgend jaar gaat het EK veldrijden door in België, in Namen meer bepaald.

De andere evenementen waar de UEC over moest beslissen waren onder andere het EK baanwielrennen en het EK in het BMX. De pistiers trekken in 2023 naar het Zwitserse Grenchen, de BMX'ers gaan dat jaar hun EK afwerken in het Franse Besançon.