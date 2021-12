Pidcock stilaan klaar voor eerste zege en extra progressie: "Wout en Mathieu kloppen is grote doel dit crossseizoen"

De goede vorm is nakende bij Tom Pidcock. Van Wout van Aert en Mathieu van der Poel de maat nemen: voor minder doet hij het niet meer in de cross. Zij zijn er echter niet bij in Namen, een cross waar Pidcock zijn vizier wel op heeft gevestigd.

"Het is een van mijn favoriete wedstrijden van het jaar", zegt Pidcock bij Sport.be over de cross in Namen. "Die hoogtemeters en de technische uitdaging, het is allemaal een beetje extremer dan in de andere crossen. In Namen liggen er zeker kansen voor een eerste zege, maar er zijn zondag nog veel jongens die mee zullen doen voor de eerste plaats."

Geen geheim dat ik niveau Wout en Mathieu wil benaderen

Dan heeft Pidcock het niet over Van Aert en Van der Poel, want die zijn er pas in Dendermonde weer bij. "Ik kijk echt uit naar de wedstrijden tegen Wout en Mathieu. De laatste jaren waren ze nog beter dan ik, maar het is geen geheim dat ik dit jaar hun niveau wil benaderen. Op dit moment presteert Wout op een hoger niveau, maar dat was ook verwacht. Mijn piek is pas voorzien rond het WK."

"In de wedstrijden tegen Wout en Mathieu wil ik echter niet iedere keer derde worden", waarschuwt de Brit. "Hen kloppen, dat is het grote doel van dit crossseizoen." Vaak gaat het in de cross over de 'Grote Drie', met Pidcock bij dus. "In één ruk genoemd worden met Wout en Mathieu, dat geeft heel veel vertrouwen. Cross is voor mij de moeilijkste van de drie disciplines, maar ik geloof erin dat ik zo sterk kan worden als zij."