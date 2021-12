Renner van Bahrein Victorious stopt al op zijn 26ste door blessureleed: "Het is nu tijd voor reflectie"

Op je 26ste zou je niet hoeven na te denken over stoppen met koersen. Een renner van Bahrein Victorious moest dat wel doen: Scott Davies. Het voorbije anderhalf jaar bestond op fysiek vlak vooral uit ellende voor de Welshman. Hij hangt zijn fiets aan de haak.

"Na 18 uitdagende maanden met blessures, operatie en revalidatie, heb ik de moeilijke beslissing moeten nemen om al vroeg een punt te zetten achter het einde van mijn profcarrière.", laat Davies weten via sociale media. "Ik had gehoopt dat deze beslissing niet zo gauw zo volgen, maar ze komt er na aan het eind van een reis waar ik voor altijd dankbaar voor zal zijn."

"Op mijn elfde had ik nooit gedacht dat mijn passie voor wielrennen ooit mijn job zou worden", gaat Davies verder. Dat draaide toch zo uit: via het Britse Madison Genesis ging het naar Team Wiggins en nadien volgden ook nog passages bij Dimension Data en dus Bahrein.

Davies bedankt in zijn bericht de Welshe wielerfederatie, vrienden en familie en in het bijzonder zijn ouders. "Het is nu tijd voor reflectie, vooraleer ik beslis wat mijn volgende uitdagingen en opportuniteiten zullen zijn."