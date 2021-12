Vernieuwd Astana maakt programma kopmannen bekend: Lutsenko en Moscon komen naar de Omloop

Zowel de kasseiklassiekers als de Ardennenklassiekers worden belangrijk voor Lutsenko. In de voorbereiding daar naartoe zal hij dus ook aan andere wedstrijden in Vlaanderen deelnemen. Onder andere de Omloop Het Nieuwsblad staat op zijn programma.

Dat is ook het geval bij Gianni Moscon, één van de nieuwe gezichten waar Astana veel van verwacht. De Italiaan begint zijn seizoen met deelnames aan de Ronde van de Algarve en de Omloop. Het seizoen van Moscon en Lutsenko loopt min of meer gelijk, met eerst focus op de kasseiklassiekers en Ardennenklassiekers, en vervolgens deelname aan de Tour de France.

Astana Qazaqstan Team has determined the provisional racing program of the team leaders



